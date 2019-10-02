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Ракетные запуски в КНДР

США отслеживают ситуацию в связи с возможным запуском ракеты КНДР

В Вашингтоне также отметили, что находятся в тесном контакте с союзниками в регионе

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. США находятся в тесном контакте с союзниками в регионе в связи с возможным запуском ракеты КНДР. Об этом заявил во вторник вечером ТАСС представитель американской администрации.

"Мы в курсе сообщений о возможном запуске ракеты КНДР, - отметил он. - Продолжаем отслеживать ситуацию и находимся в тесном контакте с нашими союзниками в регионе".

По данным Минобороны Японии, КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, которая могла разделиться на две части. Одна из них упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ. Никакого ущерба рыболовецким судам к настоящему моменту не зафиксировано. Последний раз северокорейские ракеты достигали эксклюзивной экономической зоны Японии в ноябре 2017 года.

КНДР с июля текущего года на регулярной основе осуществляет пуски баллистических ракет малой дальности. Только в августе Пхеньян провел пять таких испытаний.

Теги
ЯпонияСШАКНДРРакетные запуски в КНДР
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