В Сеуле обеспокоены ракетным пуском КНДР

ТАСС, 2 октября. Республика Корея обеспокоена ракетным пуском, произведенным в среду КНДР. Об этом говорится в распространенном заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) страны.

"Советник главы государства по безопасности Чон Ый Ён в режиме видеоконференции провел экстренное заседание СНБ в связи с осуществленным КНДР пуском и возможным испытанием ракеты типа БРПЛ (баллистическая ракета подводных лодок), - отмечается в заявлении. - Участники заседания выразили серьезную обеспокоенность ракетными испытаниями КНДР и приняли решение тесно взаимодействовать с США для выяснения намерений Пхеньяна".

Ранее в среду Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея (ОКНШ) сообщил, что КНДР могла осуществить испытания баллистической ракеты, предназначенной для запуска с подводных лодок. Отмечается, что командование войск США в Южной Корее было оповещено об инциденте.

По данным японского правительства, КНДР осуществила в среду пуски двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Одна из них упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ. Последний раз северокорейские ракеты достигали эксклюзивной экономической зоны Японии в ноябре 2017 года.

КНДР с июля текущего года на регулярной основе осуществляет пуски баллистических ракет малой дальности. Только в августе Пхеньян провел пять таких испытаний.