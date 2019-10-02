Reuters: ЕС не согласится на предложения Джонсона по Brexit

"Это [предложение] не будет принято. Джонсон выбрал путь противостояния с ЕС", - сказал один из собеседников агентства. По словам другого, "изъяны содержатся в самой сути предложения", с которым, по данным газеты The Daily Telegraph , Джонсон по телефону ознакомил европейских лидеров во вторник.

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза не согласятся на сделку по Brexit, которую предлагает Брюсселю премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Ожидается, что в письменном виде оно будет направлено в Брюссель и другие европейские столицы в среду после того, как Джонсон публично огласит свой план на партийной конференции консерваторов в Манчестере.

Выдержки из речи Джонсона, которые во вторник вечером опубликовала на своем сайте газета The Daily Telegraph, свидетельствуют о том, что Лондон предлагает ЕС альтернативу режиму "бэкстоп", призванному обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. План под условным названием "Две границы на четыре года" допускает появление временной границы по Ирландскому морю и таможенных проверок между выходящей из ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией и остающейся членом Евросоюза Ирландией на четыре года с момента завершения переходного периода после Brexit.

Предполагается, что в 2025 году однопалатный парламент Северной Ирландии примет решение о том, продолжат ли в Ольстере действовать правила ЕС или же необходимо перейти к выполнению британских норм, которые к тому моменту могут уже сильно отличаться от европейских.

Как отмечают политические обозреватели британских газет, подобное предложение едва ли будет приемлемо для Евросоюза и прежде всего Дублина. План Джонсона может быть расценен как угроза целостности единого рынка ЕС, так как предполагает, что Северная Ирландия будет в нем оставаться по меньшей мере до 2025 года, при этом покинув таможенный союз ЕС. Осуществление таможенных проверок на территории Ирландии в свою очередь может быть расценено Дублином как отступление от подписанного в 1998 году Белфастского соглашения, которое сделало возможным политическое урегулирование североирландского конфликта.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.