CNN: ФБР размещает в Facebook материалы для вербовки россиян

По ее оценке, эти материалы ФБР могут быть "нацелены на российских разведчиков, на то, чтобы перевербовать их, а также адресованы всем тем, кто мог бы иметь информацию об их деятельности". Публикации появляются в качестве адресной рекламы в лентах пользователей, находящихся в Вашингтона и его пригородах.

В одном из материалов, на который ссылается CNN, на фотографии запечатлена семья - отец и мать с дочерью-студенткой и надписью на русском: "Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи!". Примечательно, что в этом предложении допущено три орфографические ошибки: в слове "будущего" вместо буквы "щ" использована "ш", в слове "семья" вместо мягкого знака стоит твердый, в слове "вашей" пропущена буква "е". Кроме того, неправильно расставлены знаки препинания. Над картинкой пояснение: "ФБР получает наиболее ценные разведывательные сведения для борьбы с угрозами за счет информации, поступающей от представителей общественности. Если у вас есть информация, которая может помочь ФБР, посетите нас".

В другой публикации изображена шахматная доска с надписью: "Не пора ли вам сделать свой ход?". В материале содержится ссылка на контрразведывательную программу, осуществляемую вашингтонским представительством ФБР, и предлагается "получить дополнительную информацию".

По данным CNN, в соцсети на этой неделе было размещено по крайней мере три подобных материала. Руководитель контрразведывательного отдела вашингтонского представительства ФБР Алан Кохлер отметил в интервью телекомпании, что ФБР "использует законные средства" для выявления лиц, обладающих информацией, которая может быть полезна для обеспечения национальной безопасности США.