Экс-секретарь СНБО Украины упрекнул власть в методике "решалова" в государственных делах

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что при решении важных государственных вопросов в действующей власти доминирует подход "решалова". Об этом он сказал в опубликованном в пятницу интервью украинскому изданию "Левый берег".

"В чем я вижу сложности? В том, что сейчас неглубоко мы подходим к важным государственным вопросам. Доминирует подход "решения вопросов". Проще говоря,"решалова". Происходит это от того, что в команде некоторые люди привыкли именно так работать", - отметил Данилюк.

По его словам, "решалово" происходит через суды и правоохранительные органы. "Это модель работы: если надо через суды - решим через суды, если надо решить через правоохранительные органы, скажем, НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции) - решим через эти органы. Такой подход дает быстрые результаты, но фактически оставляет нас в прошлом", - добавил он.

Ранее Данилюк указывал на то, что отсутствие профессионализма становится серьезной проблемой в команде президента Украины Владимира Зеленского.

Экс-секретарь СНБО подал в отставку 27 сентября из-за, по его словам, нежелания участвовать в "подковерных играх".

Данилюк занимал должность секретаря СНБО с 28 мая этого года. В 2016-2018 годах он был министром финансов Украины. Весной 2019 года состоял в предвыборном штабе Зеленского и был одним из наиболее активных участников его избирательной кампании.

По информации украинских СМИ, он может быть назначен на пост посла Украины в Великобритании или США.