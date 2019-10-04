Трамп объяснил свои призывы расследовать дело Байдена борьбой с коррупцией

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Обращения президента США Дональда Трампа к властям иностранных государств с призывом провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына не имеют никакого отношения к внутриполитической борьбе в США, а представляют собой обычную практику борьбы с коррупцией. Об этом американский лидер написал в пятницу на своей странице в Twitter .

"Как у президента у меня есть обязанность покончить с коррупцией, даже если это означает, что нужно обратиться за помощью к иностранному государству или государствам. Так делается всегда. Это никакого отношения не имеет к политике или политической кампании в отношении [Джозефа и его сына Хантера] Байденов. Речь идет об их причастности к коррупции!" - заявил он.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для объявления Палатой представителей, контролируемой политическими оппонентами президента - демократами, о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают законодатели-демократы, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление компании Burisma ("Бурисма"), а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой газодобывающей компании. Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях дискредитировать Байдена, чтобы переизбраться на второй срок.