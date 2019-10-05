Глава администрации Гонконга осудила действия радикальных демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 октября. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам в субботу выступила с решительным осуждением действий радикальных демонстрантов, которые "парализовали город наполовину".

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"Экстремальные акты участников беспорядков вчера погрузили Гонконг во мрак. Город сегодня наполовину парализован", - сказала Лам в специальном видеообращении к населению. По ее словам, местные жители очень встревожены происходящим и живут в страхе. "Правительство полно решимости покончить с насилием", - указала она.

Комментируя произошедшие в пятницу вечером беспорядки и акты вандализма, глава исполнительной власти признала в этой связи оправданным решение о запрете на ношение масок для участников протестных акций. "Экстремальные действия радикалов в масках шокируют", - подчеркнула она.

В пятницу вечером Гонконг вновь охватили массовые беспорядки после решения главы администрации ввести запрет на ношение масок участникам протестных акций. Радикалы блокировали дороги, учинили акты вандализма в магазинах, правительственных объектах, на станциях метро, устраивали поджоги, кидали в полицейских бутылки с зажигательной смесью.

После беспорядков в субботу в городе закрыт ряд культурных, спортивных и развлекательных учреждений, многие банки, магазины и торговые центры, не работает городское метро.