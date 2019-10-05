Бурджанадзе заявила, что восстановление авиасообщения с Россией важно для экономики Грузии

"Я надеюсь, что сообщение будет восстановлено, потому что это важно для грузинской экономики. Я со своей стороны делаю все возможное, разговариваю с людьми в России, в Москве, чтобы убедить их, что это надо сделать", - сказала она.

Бурджанадзе также оценила заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который в пятницу поприветствовал встречу министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. "Я тоже положительно оцениваю то, что наконец спустя семь лет пребывания у власти "Грузинская мечта" [правящая партия] сделала этот шаг. Хотя нужно, чтобы этот шаг был более смелым, подготовленным, прагматичным", - заключила она.

Лавров 26 сентября встретился с Залкалиани на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой. С тех пор единственным прямым диалогом официальных лиц двух государств был формат, предполагающий проведение регулярных встреч спецпредставителя грузинского премьера и замглавы МИД РФ.