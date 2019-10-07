Трамп обвинил спикера Палаты представителей США в госизмене и призвал к ее импичменту

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп обвинил в воскресенье спикера контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в государственной измене и высказался за ее "немедленный импичмент". Соответствующее сообщение он разместил в воскресенье на своей странице в Twitter .

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По мнению президента, Пелоси знала о "лжи и массовых подтасовках" председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, которого Трамп ранее резко критиковал и даже призывал арестовать по причине возможного искажения с его стороны содержания телефонной беседы американского и украинского лидеров. В связи с этим, считает глава государства, Пелоси "во всех отношениях виновна в особо тяжких преступлениях <...> и даже госизмене" наравне с Шиффом. "Как я полагаю, это означает, что они вместе со всеми теми, кто злобно "вступал в сговор" с ними, всем должен быть немедленно объявлен импичмент!" - заключил Трамп.

Спикер в сентябре заявила о начале процедуры импичмента главы Белого дома в нижней палате американского законодательного органа.

Скандал в Вашингтоне

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, являющегося сыном бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму беседы американского и украинского лидеров. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского разбирательства в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, фактически стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях по переизбранию на второй срок.