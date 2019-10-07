В Киеве признали, что скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским вредит Украине

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Украина не желает быть втянутой во внутренние дела США накануне выборов американского президента, предстоящих в 2020 году. Об этом заявил в понедельник украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, комментируя недавние призывы президента США Дональда Трампа расследовать связи с Украиной бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который является его вероятным соперником в избирательной кампании.

"Меньше всего, чего бы мы хотели, когда у нас война с Россией, когда у нас чрезвычайно сложные переговоры, у нас так много проблем, меньше всего, чего бы мы хотели - это быть втянутыми во внутренние проблемы США накануне выборов", - цитирует слова Пристайко агентство УНН. "Так случилось, что мы были затянуты в это с самого начала каденции (срока полномочий - прим. ТАСС) президента Трампа", - добавил Пристайко. Говоря о возможной причастности граждан Украины к попыткам повлиять на президентские выборы в США, глава украинского дипломатического ведомства сказал: "Я этого не допускаю и не могу представить, чтобы кто-то из украинцев пытался повлиять, тем более на выборы в США".

Пристайко заверил, что власти Украины намерены провести объективное расследование в отношении украинской газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден. "Это действительно вредит нам, и мы пытались объяснить, что расследования, которые должны вестись по Burisma и любым другим компаниям, должны происходить без вмешательств правительства, должны быть справедливыми", - сказал министр.