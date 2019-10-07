Волкер покидает пост исполнительного директора Института Маккейна

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покидает пост исполнительного директора вашингтонского Института имени Джона Маккейна, входящего в структуру Университета штата Аризона. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном в понедельник пресс-службой института.

"Сегодня я проинформировал президента Университета штата Аризона Майкла Кроу и Синди Маккейн о том, что, как мне кажется, сложившееся в последнее время внимание СМИ к моей работе на посту спецпредставителя США по Украине может стать фактором, отвлекающим от достижений и продолжающегося роста института, поэтому я покидаю пост исполнительного директора Института имени Джона Маккейна", - приводятся в сообщении слова Волкера.

Волкер в конце сентября подал в отставку с поста спецпредставителя США по Украине. Это произошло после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы Трампа с Зеленским.