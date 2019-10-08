Делегация из России приедет на инаугурацию президента Абхазии

СУХУМ, 8 октября. /ТАСС/. Делегации из Российской Федерации, Южной Осетии, Приднестровья, Донецкой и Луганской народных республик, Никарагуа примут участие в церемонии инаугурации президента Абхазии Рауля Хаджимбы, назначенной на 9 октября в Сухуме. Об этом сообщил ТАСС во вторник премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

"Церемония избранного президента Абхазии будет проходить в актовом зале кабинета министров 9 октября. Свое участие в ней уже подтвердили заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Тимофеева, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, посол Никарагуа в России и в Абхазии Альба Асусена Торрес. Также в инаугурации примут участие представители Северо-Кавказского федерального округа, Приднестровской Молдавской республики, Луганской народной республики и Нагорного Карабаха", - рассказал глава правительства.

По информации премьер-министра, церемония вступления в должность президента Абхазии будет проходить около полутора часов: вначале Хаджимба даст присягу на Конституции в присутствии судей Конституционного суда и депутатов парламента, затем ему передадут печати с изображением Государственного герба Республики Абхазия и надписью "Президент Республики Абхазия", а также штандарт президента и другие атрибуты президентской власти. "После этого слово предоставляется гостям, и в завершение выступит президент. Это не программная речь на пять лет, а выступление на 15-20 минут", - пояснил Бганба.

В соответствии с законом "О президенте Республики Абхазия", основаниями вступления в должность вновь избранного президента являются официальное объявление Центральной избирательной комиссией результатов выборов, а также принесение присяги. Вновь избранный президент начинает осуществлять полномочия с момента принесения присяги на тексте Конституции Абхазии в присутствии Конституционного суда и депутатов парламента.

Итоги выборов

Согласно окончательным данным Центризбиркома, Хаджимба набрал во втором туре выборов 47,39% голосов избирателей (39793), руководитель оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния - 46,17% (38766). Против всех подано 3155 голосов избирателей. Инаугурация Хаджимбы намечена на 9 октября.

Квициния, проигравший выборы президента, оспаривает их результаты, считая, что Хаджимба не набрал необходимого количества голосов, чтобы быть избранным. По мнению Квицинии, в соответствии со статьей 19 закона "О выборах президента Абхазии", Хаджимба не должен считаться избранным главой государства, так как набрал меньше голосов, чем суммарно сам Квициния и пункт "против всех". После того, как Верховный суд 20 сентября отказал в удовлетворении просьбы Квицинии об отмене итогов выборов, оппозиционер подал 7 октября жалобу на решение суда первой инстанции в кассационную коллегию судей. Одновременно с кассационной жалобой он подал ходатайство, в котором просит суд второй инстанции применить меры предварительной защиты в виде приостановления вступления в должность избранного президента Абхазии Хаджимбы, назначенного на 9 октября. Как сообщали в ЦИК, избранный президент может вступить в должность, даже если решение избиркома об итогах голосования обжаловано в суде.