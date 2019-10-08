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Кризис в Сирии

Лондон обеспокоен планами военной операции Турции в Сирии

В Великобритании считают, что эти действия могут дестабилизировать регион

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил во вторник о том, что сообщения о готовящемся вторжении турецких войск на территорию Сирии вызывают серьезную обеспокоенность Лондона. Его слова приводит агентство Press Association.

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"У нас вызывают серьезную обеспокоенность сообщения о том, что Турция намерена начать военную операцию на северо-востоке Сирии, - сказал представитель Джонсона. - Мы не поддерживаем намеченные Турцией действия и находимся в тесном контакте с международными партнерами, включая США, Францию и Германию".

"Великобритания последовательно и ясно заявляла Турции о том, что следует избегать односторонней военной акции, так как это может дестабилизировать регион и поставить под угрозу усилия добиться разгрома "Даиш" (арабское название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС), нацеленного на долгую перспективу", - добавил он.

1 октября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Анкары на севере Сирии.

В понедельник Эрдоган сообщил, что Соединенные Штаты начали выводить свои войска с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности.

Теги
СШАСирияТурцияГерманияВеликобританияФранцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипДжонсон, Борис
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