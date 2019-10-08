Председатель Европарламента заявил о готовности согласиться на новую отсрочку Brexit

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) готов согласиться на новую отсрочку даты выхода Великобритании из состава Евросоюза, если на то будет веская причина и запрос от Лондона. Об этом говорится в заявлении главы ЕП Давида Сассоли, распространенном во вторник в Брюсселе по итогам его встречи с британским премьером Борисом Джонсоном.

"Что касается отсрочки, то Европарламент открыт для такой возможности, если для этого есть веская причина или цель. Но запрос на отсрочку должен быть от Великобритании, и не мне комментировать политические споры или правовые вопросы, которые обсуждаются в Соединенном Королевстве", - сказал он.

По словам Сассоли, на данный момент прогресса на переговорах между Брюсселем и Лондоном нет. "Я приехал сюда в твердой надежде услышать предложения, которые могли бы продвинуть переговоры вперед. Однако я должен отметить, что никакого прогресса не достигнуто", - отметил он, подчеркнув, что согласованная 25 ноября 2018 года сделка остается "наилучшей возможной", в то время как план Джонсона не решает главные проблемы. "Мы не согласимся на сделку, которая подрывает соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года, положившее конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии - прим. ТАСС) и мирный процесс или ставит под угрозу целостность нашего единого рынка. Это мы четко обозначили в нашей резолюции, принятой подавляющим большинством голосов в сентябре", - сказал он.

Сассоли отметил, что "на данном этапе есть две альтернативы сделке: отсрочка или Brexit без сделки". "Что касается отсутствия сделки, то мы очень четко понимаем, что это будет очень негативный результат. Это будет экономически ущербно для обеих сторон, особенно для Великобритании. Это будет иметь очень серьезные последствия на острове Ирландия. Это увеличит неопределенность для бизнеса и прежде всего для граждан. Brexit без сделки, безусловно, будет ответственностью правительства Великобритании", - подчеркнул глава ЕП, добавив, что ЕС принял необходимые меры для подготовки к негативному сценарию.

Во вторник телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на представителя Джонсона сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель отвергла новые предложения британского премьера по теме североирландской границы. После этого Лондон назвал достижение сделки с ЕС "по сути невозможным".