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Кризис в Сирии

NYT: курды окажут сопротивление вторжению Турции на север Сирии

Командир курдов Мазлум Кобани призвал американский народ "оказать давление на своих политиков и военных в целях прекращения нападения со стороны Турции"

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Курдские формирования, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), окажут вооруженное сопротивление турецким войскам при попытке их вторжения на север Сирии. Об этом заявил во вторник американской газете The New York Times командир курдов в составе СДС Мазлум Кобани.

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"Мы будем сопротивляться", - заверил он, отвечая на вопрос о реакции на возможную операцию Анкары. "Мы воюем уже семь лет и готовы продолжать воевать еще столько же", - добавил Кобани.

По его мнению, Соединенные Штаты своим решением об отводе американских войск с севера Сирии демонстрируют двойственность своей политики по отношению к сирийским курдам. "Не должно быть никакой двойственности", - отметил Кобани. Он призвал американский народ "оказать давление на своих политиков и военных в целях прекращения нападения со стороны Турции".

Президент Турции Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

7 октября президент Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали отводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намеревалась провести операцию по созданию зоны безопасности. Трамп в свою очередь отметил, что если Турция "сделает что-либо выходящее за рамки гуманности, то столкнется с угрозами разрушения экономики".

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СШАСирияТурцияКризис в Сирии
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