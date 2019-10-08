Демократы вызвали посла США при ЕС в Конгресс для показаний, несмотря на отказ Госдепа

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Демократы Палаты представителей Конгресса США вызвали американского посла при ЕС Гордона Сондланда для дачи показаний в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Сондланд через своего адвоката уведомил конгрессменов о том, что не придет на запланированные на вторник слушания. В письме юриста уточняется, что дипломат был готов к встрече, но получил соответствующее указание от своего руководства в Госдепартаменте.

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"Утром мы узнали от адвокатов посла, что Госдепартамент оставил сообщение, согласно которому администрация не позволила ему явиться [на слушания], - говорится в распространенном во вторник заявлении председателей спецкомитета по разведке Адама Шиффа, комитетов по надзору и правительственной реформе Элайджи Каммингса и по иностранным делам Элиота Энгела. - Мы вызываем посла для показаний и [предоставления] документов".

Встречу Сондланду назначили на 16 октября. "В соответствии с проводимым Палатой представителей расследованием [дела об импичменте] повесткой обязываем вас явиться для показаний 16 октября в 09:30 (16:30 мск - прим. ТАСС), а также предоставить сопроводительные документы к 14 октября", - отмечается в тексте.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа в итоге стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Согласно одной из версий, к этому мог иметь отношение и Сондланд.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Новость обновлена (02:52 мск) - добавлены сведения о дате встречи