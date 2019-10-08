Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа
Обновлено 

Демократы вызвали посла США при ЕС в Конгресс для показаний, несмотря на отказ Госдепа

Встречу Гордону Сондланду назначили на 16 октября

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Демократы Палаты представителей Конгресса США вызвали американского посла при ЕС Гордона Сондланда для дачи показаний в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Сондланд через своего адвоката уведомил конгрессменов о том, что не придет на запланированные на вторник слушания. В письме юриста уточняется, что дипломат был готов к встрече, но получил соответствующее указание от своего руководства в Госдепартаменте.

На эту тему
Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

"Утром мы узнали от адвокатов посла, что Госдепартамент оставил сообщение, согласно которому администрация не позволила ему явиться [на слушания], - говорится в распространенном во вторник заявлении председателей спецкомитета по разведке Адама Шиффа, комитетов по надзору и правительственной реформе Элайджи Каммингса и по иностранным делам Элиота Энгела. - Мы вызываем посла для показаний и [предоставления] документов".

Встречу Сондланду назначили на 16 октября. "В соответствии с проводимым Палатой представителей расследованием [дела об импичменте] повесткой обязываем вас явиться для показаний 16 октября в 09:30 (16:30 мск - прим. ТАСС), а также предоставить сопроводительные документы к 14 октября", - отмечается в тексте.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа в итоге стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Согласно одной из версий, к этому мог иметь отношение и Сондланд.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Новость обновлена (02:52 мск) - добавлены сведения о дате встречи

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Мадуро считает, что президент Эквадора должен начать диалог с населением
Венесуэльский лидер также отметил, что эквадорцы начали манифестации в знак протеста против политики Международного валютного фонда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС