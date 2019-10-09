CNN: администрация США скоро объявит о планах выхода из Договора по открытому небу

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Администрация США, как ожидается, в скором времени официально объявит о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источник из числа должностных лиц Соединенных Штатов.

Источник не уточнил, когда именно администрация президента Дональда Трампа объявит о таком шаге.

Представители руководства фракций Демократической партии в Сенате и Палате представителей Конгресса США призвали во вторник госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера отказаться от планов возможного выхода из ДОН. Послание соответствующего содержания было направлено во вторник Помпео и Эсперу сенаторами Робертом Менендесом и Джеком Ридом, а также конгрессменами Элиотом Энгелом и Адамом Смитом. Первые двое являются старшими демократами (заместителями председателей) комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Сената. Энгел и Смит возглавляют аналогичные комитеты Палаты представителей.

Менендес, Рид, Энгел и Смит упрекнули исполнительную ветвь власти США в том, что та не консультируется по вопросу о потенциальном выходе из ДОН ни с Конгрессом, ни с зарубежными союзниками.