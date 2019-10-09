Times: пять британских министров могут покинуть посты на фоне ситуации вокруг Brexit

ТАСС, 9 октября. Пять членов кабинета министров Великобритании могут покинуть свои посты на фоне растущей угрозы выхода страны из ЕС без сделки об условиях Brexit. Об этом в среду сообщает газета The Times со ссылкой на неназванных членов британского кабмина.

По их данным, речь идет о министре по делам Северной Ирландии Джулиане Смите, министре цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Ники Морган, министре юстиции Роберте Бакленде, министре здравоохранения и социальных дел Мэтте Хэнкоке и генеральном прокуроре Англии и Уэльса Джеффри Коксе. Вопрос об их отставке, отметил собеседник издания, возник после встречи кабмина, на которой министры заявили премьер-министру Борису Джонсону о существовании серьезного риска подрыва Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии, а также выразили свои опасения относительно главного советника Джонсона Доминика Каммингса.

Другой член британского кабмина сообщил The Times о том, что "очень большое число законодателей покинет партию тори в случае, если Джонсон примет за основу своей стратегии на всеобщих выборах вариант выхода Британии из ЕС без сделки". Консерваторы утверждали, указывает газета, что им будет "очень сложно" оставаться в составе правительства, которое настроено на Brexit без заключения сделки об условиях выхода страны из ЕС.

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября со сделкой или без нее.

Во вторник телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на представителя Джонсона сообщила, что германский канцлер Ангела Меркель отвергла новые предложения британского премьера по теме североирландской границы. После этого Лондон назвал достижение сделки с ЕС "по сути невозможным".

Позднее Джонсон провел встречу с председателем Европарламента Давидом Сассоли, на которой выразил приверженность выходу Британии из ЕС со сделкой и отметил, что его предложение по Brexit является значительным компромиссом. При этом Сассоли по итогам разговора с Джонсоном заявил об отсутствии прогресса на переговорах по Brexit.