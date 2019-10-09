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Кризис на Украине

В ДНР сообщили о прибытии в Петровское сотрудников ОБСЕ для наблюдения за разведением сил

Стороны начнут процесс с запуска сигнальных ракет

ДОНЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прибыли в среду в село Петровское для наблюдения за процессом разведения сил противоборствующих сторон на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН).

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В Петровское прибыли руководитель представительства республики в СЦКК Руслан Якубов, заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. На месте также присутствуют со стороны Донецка около 50 журналистов. Как передает ДАН, в районе Петровского наблюдается спокойная обстановка. Разведение сил также должно начаться в среду в районе населенного пункта Золотое.

Мероприятия по разведению сил будут проходить в соответствии с планом-графиком, утвержденным 1 октября в Минске участниками контактной группы. Этот процесс начнется с запуска сторонами сигнальных ракет, уведомляющих о готовности к отводу. Само устранение нарушений должно осуществляться синхронно в течение трех дней. За процессом будут наблюдать представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

Участок разведения сил и средств №3 "Петровское - Богдановка" расположен примерно в 30 км к югу от Донецка. Рамочное решение от 21 сентября 2016 года предусматривает создание в данном районе зоны отвода сил не менее чем на 2 км в ширину (протяженность участка по линии соприкосновения) и 2 км в глубину (каждая из сторон должна отвести свои силы назад на один км от линии). Подразделения конфликтующих сторон здесь были разведены еще в октябре 2016 года, но впоследствии Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули войска на позиции.

Вооруженные силы Украины и провозглашенных республик Донбасса должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в понедельник. График разведения был согласован на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 1 октября. В воскресенье в поселок Золотое прибыли представители радикальных националистических добровольческих организаций, которые заявили, что будут "защищать" его, если оттуда будут отведены украинские войска. В понедельник разведение не началось и было перенесено на среду, 9 октября.

Отвод войск является одним из условий проведения нового саммита "нормандской четверки". Соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных зонах безопасности (в Станице Луганской, Петровском и Золотом) было достигнуто еще в 2016 году, но в полной мере осуществлено не было. После победы на выборах президента Владимира Зеленского и активизации мирных переговоров удалось вернуться к вопросу о создании пилотных зон безопасности. В июне разведение войск состоялось в Станице Луганской.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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