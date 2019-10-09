В ДНР сообщили об обстреле украинской стороной Петровского перед разведением сил

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по направлению села Петровское, где в среду должно начаться разведение сил противоборствующих сторон конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

"С украинской стороны зафиксирован обстрел из стрелкового оружия по нашему направлению, что является нарушением режима прекращения огня", - цитирует агентство слова Якубова. По его словам, это нарушение было зафиксировано наблюдателями миссии ОБСЕ. "Они все слышат, и это будет отражено в отчете", - добавил представитель ДНР в СЦКК.

Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил ранее в среду, что подразделения украинских силовиков обстреляли поселок Золотое в Луганской народной республике (ЛНР) накануне разведения сил и средств.

Вооруженные силы Украины и провозглашенных республик Донбасса должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в понедельник. График разведения был согласован на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 1 октября. В понедельник разведение не началось и было перенесено на среду, 9 октября.

Отвод войск является одним из условий проведения нового саммита "нормандской четверки". Соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных зонах безопасности (в Станице Луганской, Петровском и Золотом) было достигнуто еще в 2016 году, но в полной мере осуществлено не было. После победы на выборах президента Владимира Зеленского и активизации мирных переговоров к вопросу о создании пилотных зон безопасности удалось вернуться. В июне разведение войск состоялось в Станице Луганской.