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Кризис на Украине

ДНР готова начать процесс разведения, подтверждения Киева пока нет

Стороны уведомляют друг друга о готовности начать отвод войск белыми сигнальными ракетами

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) готова начать процесс разведение сил сторон конфликта в Донбассе в районе села Петровское, однако украинская сторона пока не подтвердила свою готовность к началу этого процесса. Об этом сообщил в среду руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

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"Если в течение часа не будет зеленой ракеты, мы уезжаем", - заявил глава представительства ДНР.

Белыми сигнальными ракетами стороны уведомляют друг друга о готовности начать отвод войск. Зеленые ракеты сигнализируют о начале разведения.

Якубов отметил, что украинская сторона по-прежнему не подтвердила Донецку готовность к началу отвода войск в Петровском.

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