ДНР готова начать процесс разведения, подтверждения Киева пока нет

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) готова начать процесс разведение сил сторон конфликта в Донбассе в районе села Петровское, однако украинская сторона пока не подтвердила свою готовность к началу этого процесса. Об этом сообщил в среду руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).