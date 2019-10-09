ДНР запросила у Киева дополнительные гарантии безопасности в Петровском

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) запросила у украинской стороны дополнительные гарантии безопасности в связи с тем, что ее представители зафиксировали работу украинского снайпера в районе села Петровское, где в среду должно состояться разведение войск сторон конфликта в Донбассе. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отвод войск в Золотом и Петровском перенесли на 9 октября

Срыв разведения сил в Донбассе. Отвод войск в Золотом и Петровском перенесли на 9 октября

"В 11:24 зафиксирована работа снайпера по направлению населенных пунктов: Богдановка - Петровское. Представительство ДНР запросило дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины", - сказано в сообщении представительства ДНР. Ранее представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов также сообщил, что украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по направлению Петровского.

В 12:00 представители ДНР просигнализировали белой ракетой о готовности начать разведение сил в районе Петровского.