FT: эксперты считают следующие выборы в Британии самыми непредсказуемыми

ТАСС, 9 октября. Следующие всеобщие выборы в Великобритании могут стать самыми непредсказуемыми за последние десятилетия в связи с выходом страны из Евросоюза (Brexit). К такому выводу пришли авторы научного проекта The British Election Study (BES), проанализировавшие результаты всеобщих выборов, начиная с 1964 года, сообщает в среду газета Financial Times .

Такие выборы в Соединенном Королевстве намечены на 5 мая 2022 года, однако мало кто сомневается, как отмечают эксперты, что они пройдут намного ранее этой даты, уже до конца 2019 года. Британский премьер Борис Джонсон уже дважды пытался добиться проведения внеочередных выборов в парламент, чтобы попытаться усилить свои позиции перед выходом королевства из сообщества, однако оба раза Палата общин отказывалась поддерживать предложение правительства. Вскоре Джонсон, по данным СМИ, намерен выступить с подобной инициативой в очередной раз.

По сведениям исследователей, в период между всеобщим волеизъявлением в 2015 и 2017 гг. треть избирателей сменила членство в партиях, в то время как между 1964-м и 1966-м годом это сделали лишь 13% электората. "Учитывая подобную тенденцию в Великобритании и непредсказуемость нынешнего состояния общественного мнения, очень сложно предположить, как избиратели поведут себя во время волеизъявления", - констатирует один из авторов исследования, профессор социальных и политических наук в Манчестерском университете Эдвард Филдхаус.

"Никогда не чувствовал себя таким дезориентированным и колеблющимся" в отношении возможных результатов выборов, добавил другой исследователь Дэвид Батлер. "Потрясение Brexit", согласно исследованию, окажет значительное влияние на следующие выборы, особенно в том, что касается вопроса компетенции и того, кого обвинят в политическом тупике. Одним из ключевых факторов в голосовании станет индивидуальный подход избирателей к ЕС и иммиграции. Британский электорат формируется, как полагают исследователи, по линии сторонников выхода из сообщества и противников Brexit.

Потрясения на выборах

Авторы отчета BES выделяют также "несколько потрясений", связанных с результатами выборов в предыдущие годы. Они обусловлены, в частности, вступлением в ЕС в 2004 году так называемой группы стран A8 (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Польши, Словакии и Словении - семи государств из бывшего восточноевропейского блока и одного из состава бывшей Югославии), и увеличением иммиграции, которая привела к росту Партии независимости Соединенного Королевства. Специалисты также указывают на экономический кризис 2008 года и создание коалиционного правительства консерваторов и партии "Либеральных демократов" (2010-2015 гг). Важнейшими в этой связи эксперты называют и референдум по вопросу о независимости Шотландии в 2014 году, а также плебисцит о членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе в 2016-м.