В ДНР сообщили, что новую попытку отвода войск в Петровском предпримут 10 октября

ДОНЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Стороны конфликта в Донбассе назначили новую дату разведения сил и средств в районе Петровского на 10 октября. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) прекращения огня.

"Сегодня, 9 октября, Вооруженные силы Украины сорвали утвержденный Контактной группой план-график по возобновленному разведению сил средств на участке в районе населенного пункта Петровское, - говорится в сообщении. - Завтра будет предпринята вторая попытка возобновления отвода".

В сообщении отмечается, что украинская сторона так и не направила в адрес СММ ОБСЕ уведомление о готовности к разведению сил и средств. "Кроме того, согласно утвержденному плану-графику стороны должны были выпустить сигнальные ракеты, подтверждающие готовность к отводу. Несмотря на то, что Народной милицией ДНР сигнальная ракета белого цвета была выпущена несколько раз, ответного сигнала с украинской стороны так и не поступило. Соответственно по вине украинской стороны процесс по устранению зафиксированных СММ ОБСЕ нарушений не начался, завтра будет предпринята вторая попытка возобновления отвода", - указали в ДНР.

Как отметили ранее представители ДНР, после того, как Киев не ответил на белую ракету, группа наблюдателей СММ ОБСЕ отправилась на украинскую сторону, чтобы прояснить ситуацию. Около двух часов представители ОБСЕ вели переговоры с украинской стороной о перспективах отвода войск в Петровском.

Ранее о срыве процесса разведения сил в Золотом, запланированного на сегодня, сообщили в ЛНР.

Договоренность об отводе войск

На последней встрече Контактной группы, состоявшейся 1 октября, стороны конфликта договорились начать разведение сил в Золотом и Петровском. Как сообщал спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, разведение должно было начаться 7 октября. Однако в этот день отвод войск так и не начался. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что для начала процесса разведения необходим семидневный режим тишины.

Между тем в республиках Донбасса напомнили, что на этот раз данное требование не было условием начала процесса разведения. В ЛНР срыв отвода войск украинской стороной связали с активизацией радикальных сил на Украине, которые провели в стране акции протеста, а 6 октября боевики добровольческого полка "Азов" прибыли в район населенного пункта Золотое с требованием отменить разведение сил.

Вечером в понедельник украинские СМИ со ссылкой на командование ВСУ сообщили, что разведение сил в Золотом перенесено на среду, 9 октября, на 12:00 по местному времени (совпадает с мск).

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось во всех районах, однако у Золотого и Петровского киевские силовики в нарушение соглашений вновь разместили личный состав и военную технику.