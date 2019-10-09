В Saudi Aramco заявили, что атаки на предприятия не должны остаться без ответа

Военная операция Турции на севере Сирии

Глава МИД Турции заявили, что операция в Сирии не противоречит нормам международного права

Мевлют Чавушоглу также сообщил, что операция "позволит вернуться сирийским беженцам" к себе на родину

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