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Атаки на предприятия Saudi Aramco

В Saudi Aramco заявили, что атаки на предприятия не должны остаться без ответа

Глава компании указал на угрозу для мировой энергетической безопасности

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Атаки на нефтеперерабатывающие предприятия саудовской компании Saudi Aramco могут повториться, если международное сообщество не предпримет необходимые меры. Об этом заявил в среду глава компании Амин Нассер в Лондоне на ежегодной конференции Oil & Money.

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"В отсутствие международной решимости предпринять конкретные действия нападавшие могут осмелеть, что потенциально поставит под угрозу мировую энергетическую безопасность", - цитирует Нассера агентство Reuters.

 

Теги
ИранЙеменВеликобританияСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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