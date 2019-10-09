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Военная операция Турции на севере Сирии
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Трамп заявил, что США не одобряют турецкую операцию в Сирии

Глава Белого дома назвал операцию Анкары "плохой идеей"
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/SHAWN THEW
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Вашингтон не поддерживает начатую Турцией операцию в Сирии, считая ее "плохой идеей". Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, распространенном в среду пресс-службой Белого дома.

"Сегодня утром являющаяся членом НАТО Турция вторглась в Сирию. США не поддерживают это нападение и ясно дали понять Турции, что это операция является плохой идеей", - говорится в заявлении.

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Глава Белого дома подчеркнул, что американских военнослужащих в зоне проведения операции нет. "С первого дня моего появления на политической арене я четко обозначил, что не хочу воевать в этих бесконечных, бессмысленных войнах, особенно в тех, что не приносят пользы США", - пояснил он.

При этом Трамп отметил, что США продолжают пристально следить за развитием событий и рассчитывают, что турецкая сторона будет придерживаться взятых на себя обязательств, в том числе по защите мирного населения.

"Турция обязалась защищать мирное население, религиозные меньшинства, включая христиан, гарантировать, чтобы не разразился гуманитарный кризис, и мы будем требовать от них соблюдения этого обязательства", - добавил Трамп.

По словам президента США, теперь Турция также "несет ответственность за обеспечение того, чтобы все задержанные боевики ИГ (террористической группировки "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) оставались в заключении, и чтобы ИГ не возродилась каким-либо образом и в какой-либо форме". "Мы ожидаем, что Турция будет придерживаться своих обязательств и продолжаем внимательно следить за ситуацией", - подытожил Трамп.

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Цель операции - создание там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией.

Теги
СШАСирияТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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