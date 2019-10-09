Байден поддержал запуск процедуры импичмента Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден поддержал запуск процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. С соответствующим заявлением Байден, который считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах, выступил в среду в Рочестере (штат Нью-Гэмпшир).

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Трансляцию его выступления вела телекомпания CNN.

"Дональд Трамп нарушил свою клятву, предал нацию и совершил действия, влекущие за собой импичмент. Вы знаете, о чем я - о сохранении Конституции, нашей демократии. Нашей базовой ценности, - указал Байден. - Он [Трамп] должен быть подвергнут импичменту".

Телекомпания подчеркивает, что Байден впервые публично высказался с поддержкой процедуры импичмента нынешнего американского лидера с момента ее запуска. "За счет своих слов и поступков президент Трамп сам себе предъявил обвинения в препятствовании правосудию, отказываясь выполнять требования Конгресса. Он уже вынес себе приговор на глазах у всего мира и американского народа", - подчеркнул Байден.

Трамп в свою очередь заявил в Twitter, что не делал ничего предосудительного и считает высказывания Байдена жалкими. "Провальная кампания Джо [Байдена] не оставляла ему выбора", - указал Трамп.