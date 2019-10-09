Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

ВС Турции нанесли удары по 181 "объекту террористов" в Сирии

Анкара проводит в Сирии военную операцию "Источник мира"
Описание
© AP Photo/Lefteris Pitarakis

АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции в первые часы новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии нанесли удары по 181 "объекту террористов". Об этом сообщило в четверг Министерство национальной обороны Турции.

На эту тему
История военных операций Турции в Сирии

"В рамках операции "Источник мира" к востоку от [реки] Евфрат ВВС и другая боевая техника нанесли удары по 181 объекту террористических организаций", - отмечается в коммюнике.

В свою очередь курдские формирования из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) заявили, что турецкие войска нанесли авиаудар по тюрьме, в которой содержатся боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters.

"Турция нанесла авиаудар по одной из тюрем, в которой содержатся боевики "Исламского государства", - цитирует агентство заявление СДС.

Другие подробности пока не приводятся.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Трамп: ВПК США заинтересован в сохранении операций за рубежом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС