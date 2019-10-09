ВС Турции нанесли удары по 181 "объекту террористов" в Сирии

АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции в первые часы новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии нанесли удары по 181 "объекту террористов". Об этом сообщило в четверг Министерство национальной обороны Турции.

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"В рамках операции "Источник мира" к востоку от [реки] Евфрат ВВС и другая боевая техника нанесли удары по 181 объекту террористических организаций", - отмечается в коммюнике.

В свою очередь курдские формирования из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) заявили, что турецкие войска нанесли авиаудар по тюрьме, в которой содержатся боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters.

"Турция нанесла авиаудар по одной из тюрем, в которой содержатся боевики "Исламского государства", - цитирует агентство заявление СДС.

Другие подробности пока не приводятся.