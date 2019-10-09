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Военная операция Турции на севере Сирии

Советник Эрдогана заявила, что США не мешали турецким самолетам наносить удары по Сирии

Гюльнур Айбет подчеркнула, что эта операция не направлена против курдов

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. США не предпринимали каких-либо усилий для закрытия воздушного пространства над севером Сирии для турецких самолетов, задействованных в военной операции. Об этом заявила в среду в эфире телеканала CNN старший советник турецкого лидера Тайипа Эрдогана Гюльнур Айбет.

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На вопрос о том, имели ли место такие попытки и может ли действовать в данном районе турецкая авиация, она ответила: "Как вы видите, в данный момент мы атакуем, в том числе с воздуха". "Думаю, это говорит само за себя", - добавила Айбет.

"Это не операция против курдов", - заверила она. Айбет отметила, что действия Анкары направлены против формирований "Сил народной самообороны" (СНС), а также против "Рабочей партии Курдистана" (РПК). Они, по словам Айбет, "осуществляют атаки против Турции".

Теги
СирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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