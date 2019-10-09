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Начало процедуры импичмента Трампа

Трамп назвал условия для сотрудничества с демократами по импичменту

Президент США считает, что Белый дом должен получить равные с законодателями права

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Белый дом будет сотрудничать с демократами в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента, если получит равные с законодателями права. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы будем [сотрудничать], если они дадут нам права..., - отметил он. - Если они [демократы] голосуют и при этом говорят, что нам нельзя задавать вопросы, кого-либо представлять - это сумасшедшие вещи. Это очень несправедливая ситуация".

На уточняющий вопрос, намерен ли Белый дом взаимодействовать с демократами, если они проведут голосование и будут основываться на правилах предыдущих импичментов, президент ответил: "Если правила будут честными".

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Трамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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