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Военная операция Турции на севере Сирии

Постпред Турции в письме СБ ООН объяснил операцию в Сирии борьбой с терроризмом

В заявлении указывается, что будут предприняты все меры для того, чтобы избежать нанесения ущерба гражданскому населению

ООН, 10 октября. /ТАСС/. Турция начала военную операцию на севере Сирии для "противодействия постоянной террористической угрозе" и целью операции будут только террористы. Об этом говорится в письме постоянного представителя Турции при ООН Феридуна Синирлиоглу, адресованного в среду председателю Совета Безопасности ООН.

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"Турция начала операцию "Источник мира" 9 октября 2019 года в соответствии с правом на самооборону, закрепленном в статье 51 Устава ООН, для противодействия постоянной террористической угрозе, для того, чтобы обеспечить безопасность границ Турции, для нейтрализации террористов, действующих из районов, прилегающих к границам Турции, а также для того, чтобы освободить Сирию от тирании сирийской ветви Рабочей партии Курдистана, а также "Даиш" (арабское название террористической группировки "Исламское государство", запрещена в РФ), - говорится письме. - Для национальной безопасности Турции возникла прямая и непосредственная угроза со стороны террористических организаций, действующих к востоку от Евфрата в Сирии, среди которых - "Даиш" и Рабочая партия Курдистана".

В письме выражено сожаление по поводу того, что "переговоры с США о создании зоны безопасности вдоль турецко-сирийской границы на северо-востоке Сирии, свободной от террористов, что отвечало бы законным интересам безопасности Турции, по-прежнему не привели к результату, несмотря на предпринятые турецкой стороной усилия и добрую волю".

"Цель операции, - указывается далее в письме, - только террористы, их укрытия, места дислокации, их оружие, транспортные средства и оборудование". В документе утверждается, что будут предприняты все меры для того, чтобы избежать нанесения ущерба гражданскому населению.

Постпред Турции при ООН сообщил также о том, что остаются открытыми все каналы связи для того, чтобы "избежать случайных инцидентов или открытия огня по союзникам и партнерам".

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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