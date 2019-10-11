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Военная операция Турции на севере Сирии

CNN: турецкая артиллерия нанесла удар вблизи позиций военных США в Сирии

Согласно сведениям телеканала, американская сторона полагает, что удар был нанесен непреднамеренно

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Турецкая артиллерия нанесла в пятницу при обстреле города Кобани в Сирии удар по месту, которое находится недалеко от позиций американских военных. Об этом сообщил телеканал CNN.

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По словам его источников, снаряды упали "в нескольких сотнях метров" от того места, где находилось "американское подразделение специального назначения". По предварительным данным, никто из военных США не пострадал.

Согласно сведениям телеканала, американская сторона полагает, что удар был нанесен непреднамеренно. По словам источников, Вашингтон ранее потребовал от Анкары не наносить удары по ряду территорий. На некоторых из них находятся американские военные.

Теги
СШАСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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