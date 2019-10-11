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Лидеры протестов в Эквадоре отказались от предложения президента о диалоге

Конфедерация коренных национальностей страны требует отозвать указ об отмене субсидий на топливо

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 октября. /ТАСС/. Лидеры охвативших Эквадор протестов коренного населения не пойдут на предложенный президентом Ленином Морено диалог, пока правительство не отзовет указ об отмене субсидий на топливо. Об этом говорится в заявлении Конфедерации коренных национальностей Эквадора.

"Диалог, который предлагает [правительство], не внушает доверие", - говорится в заявлении.

Как отмечают в Конфедерации, они "пойдут на диалог, когда будет отменен указ 883".

Ранее Морено пригласил лидеров протестующих к "прямому диалогу" в целях прекращения насилия и стабилизации внутриполитической ситуации.

Теги
ЭквадорМорено, Ленин
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