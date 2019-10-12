В Анкаре заявили, что турецкие военные не стреляли по американским солдатам в Сирии

АНКАРА, 12 октября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в субботу, что вооруженные силы республики не вели огонь по американским военнослужащим недалеко от сирийского города Кобани.

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"Об обстреле солдат США или международной коалиции речи не идет. Нами производятся все необходимые координационные действия с США", - приводит его слова агентство Anadolu.

Ранее официальный представитель Пентагона сообщил, что "войска в районе Кобани попали под артиллерийский обстрел с турецких позиций 11 октября примерно в 21:00 по местному времени" (совпадает с московским). В результате этого обстрела никто из американских военнослужащих не пострадал.

Ранее телеканал CNN проинформировал, что турецкая артиллерия нанесла при обстреле Кобани удар по месту, которое находится недалеко от позиций военных США. По словам источников телеканала, речь идет об "американском подразделении специального назначения".