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Военная операция Турции на севере Сирии
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В Пентагоне подтвердили, что войска США попали под обстрел с турецких позиций в Сирии

Взрыв произошел в нескольких сотнях метров от места за пределами зоны безопасности, отметили в ведомстве
Пентагон AP Photo/Charles Dharapak
Описание
Пентагон
© AP Photo/Charles Dharapak

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Огонь, под который попали военнослужащие США в районе Кобани в Сирии, велся с турецких позиций. Об этом говорится в поступившем в ТАСС в пятницу заявлении представителя пресс-службы Пентагона. Одновременно отмечается, что американские военные в результате инцидента не пострадали.

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"Войска США в районе Кобани попали под артиллерийский обстрел с турецких позиций", - указывается в документе.

Как полагают при этом в оборонном ведомстве, турецкая сторона знала, что в районе, где прогремел взрыв, находятся американские военные.

"Взрыв прогремел в нескольких сотнях метров от места за пределами зоны безопасности в районе, о присутствии в котором военнослужащих США знали в Турции", - говорится в заявлении.

Теги
СШАСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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