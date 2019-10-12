СМИ: свыше 190 тыс. человек стали беженцами после вторжения турецких войск на север Сирии

ТАСС, 12 октября. Более 190 тыс. мирных граждан покинули населенные пункты в пограничных районах после вторжения турецких войск на северо-восток Сирии. Об этом говорится в заявлении самопровозглашенной курдской автономной администрации, распространенном в субботу телеканалом Al-Hadath .

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Численность беженцев, переместившихся вглубь провинций Хасеке и Ракка, достигла с 9 октября 191 тыс. человек", - отмечается в документе.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.