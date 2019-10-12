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Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: свыше 190 тыс. человек стали беженцами после вторжения турецких войск на север Сирии

В самопровозглашенной курдской автономной администрации заявили, что беженцы переместились вглубь провинций Хасеке и Ракка

ТАСС, 12 октября. Более 190 тыс. мирных граждан покинули населенные пункты в пограничных районах после вторжения турецких войск на северо-восток Сирии. Об этом говорится в заявлении самопровозглашенной курдской автономной администрации, распространенном в субботу телеканалом Al-Hadath.

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"Численность беженцев, переместившихся вглубь провинций Хасеке и Ракка, достигла с 9 октября 191 тыс. человек", - отмечается в документе.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

Теги
СирияВоенная операция Турции на севере Сирии
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