В ПАСЕ заявили, что военное вмешательство Турции в Сирии грозит сильной напряженностью

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье выразила в субботу свою обеспокоенность тем, что военное вмешательство Турции в Сирии может привести к сильной напряженности в регионе. Об этом говорится в распространенном заявлении главы ПАСЕ.

"Я с большой обеспокоенностью слежу за событиями, связанными с военным вмешательством Турции на севере Сирии. Это вмешательство влечет за собой риск сильной напряженности, а его гуманитарные последствия для населения региона катастрофичны", - говорится в заявлении. Паскье выражает "глубокое соболезнование в связи с гибелью людей, в особенности мирных жителей".

В связи с происходящим глава ПАСЕ напоминает о позиции ассамблеи относительно ситуации в Сирии, изложенной в резолюции 2298, принятой в 2019 году. В документе, в частности, содержится призыв ко всем сторонам, участвующим в военных операциях, "принять, в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву, все необходимые меры предосторожности для того, чтобы избежать причинения вреда тысячам мирных жителей, попавших в ловушку, так как они страдают и от ударов с воздуха, и от наземных боевых действий".

Ассамблея, отметила Паскье, "также выразила свою поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и положениями заключительного документа [конференции по Сирии в] Сочи от 30 января 2018 года".

"Я ожидаю, что все государства - члены Совета Европы будут уважать эту позицию и действовать ответственно. В то же время я призываю Турцию положить конец военной операции, которая уже привела к серьезным гуманитарным последствиям и представляет реальную опасность нарушения международных стандартов защиты прав человека", - заявила глава ПАСЕ.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.