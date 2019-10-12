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Нобелевская премия - 2019

Помпео поздравил премьера Эфиопии с присуждением Нобелевской премии мира за 2019 год

Госсекретарь США отметил, что "сегодня существует новое поколение африканцев, которые полны надежд на более процветающее и мирное будущее"

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с присуждением ему Нобелевской премии мира за 2019 год. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы американской дипломатии.

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"Соединенные Штаты поздравляют доктора Абия Ахмеда Али, премьер-министра Эфиопии, с тем, что он удостоен огромной чести стать сотым лауреатом Нобелевской премии мира. Приверженность премьер-министра Абия установлению мира на африканском континенте и прекращению конфликта с Эритреей демонстрирует смелость, силу и лидерские качества. Мы отмечаем это знаменательное событие вместе с народом Эфиопии и всего континента", - подчеркивается в документе.

"Сегодня существует новое поколение африканцев, которые полны надежд на более процветающее и мирное будущее", - заявил Помпео. По его словам, пример премьер-министра Эфиопии может вдохновить "будущих лидеров стать проводниками позитивных изменений в их регионах".

Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен объявила в пятницу, что премия мира присуждена Абию Ахмеду "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей".

Теги
ЭфиопияСШАПомпео, Майкл (Майк)Нобелевская премия - 2019
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