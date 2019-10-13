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СМИ: ВС Турции и вооруженная оппозиция полностью выбили курдов из центра Рас-эль-Айна

По данным телеканала NTV, столкновения продолжаются в восточных районах города, где располагается индустриальная зона
Описание
© AP Photo

АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции и бойцы так называемой Свободной сирийской армии (ССА) в ходе операции "Источник мира" полностью выбили курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС) из центра города Рас-эль-Айн. Об этом сообщает в воскресенье телеканал NTV.

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По его данным, столкновения все еще продолжаются в восточных районах города, где располагается индустриальная зона. Министерство национальной обороны Турции также распространило фотоснимки, подтверждающие, что в центре Рас-эль-Айна уже находится турецкий спецназ.

Как сообщила ранее в воскресенье коалиция "Силы демократической Сирии", их командование перебросило в Рас-эль-Айн подкрепления из других районов провинции Хасеке. Сейчас бои возобновились в промышленной зоне и предместье Телль-Бейдар. По ним наносит интенсивные удары турецкая авиация.

Ранее в воскресенье Анатолийское агентство сообщило, что армия "очистила от террористов" поселок Сулук на юго-востоке региона Телль-Абъяд. Всего за первые пять дней операции установили контроль надо 20 населенными пунктами на северо-востоке Сирии.

Теги
СирияТурцияКризис в СирииВоенная операция Турции на севере Сирии
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