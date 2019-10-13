Франция будет добиваться прекращения наступления Турции в Сирии

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Франция вместе с союзниками задействует дипломатические рычаги для прекращения наступления Турции на севере Сирии и будет обеспечивать безопасность своих специалистов в регионе. Соответствующее заявление распространено в ночь на понедельник по итогам заседания совета безопасности Франции.

"Франция сосредоточит дипломатические усилия в тесном сотрудничестве с партнерами по международной антитеррористической коалиции в рамках Евросоюза, НАТО и Совета Безопасности ООН, чтобы добиться немедленного прекращения начатой Турцией наступательной операции, - гласит коммюнике Елисейского дворца. - В ближайшие часы будут приняты меры для обеспечения безопасности военных и гражданских специалистов Франции, присутствующих в зоне ответственности международной антитеррористической коалиции или гуманитарных миссий".