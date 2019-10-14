Британские ядерщики прибыли в Тегеран для помощи в модернизации реактора в Араке

ТАСС, 14 октября. Группа британских экспертов-ядерщиков прибыла в Иран для оказания содействия в модернизации реактора в Араке. Об этом в понедельник сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление посольства Великобритании в Тегеране.

"Группа британских экспертов в атомной сфере под руководством главного научного советника правительства Великобритании Робина Граймса прибыла сегодня в Тегеран для продвижения следующих этапов в работе по модернизации реактора в Араке. Эксперты проведут в Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) переговоры по вопросам международного содействия строительству реактора", - цитирует агентство заявление диппредставительства. Отмечается, что вместе с британскими специалистами в Тегеране также находится и группа китайских ядерщиков.

Посольство указало, что визит экспертов является "частью обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)" по иранской ядерной программе. "Мы выполняем наши обязательства по сотрудничеству с Ираном, помогая ему развить современную мирную ядерную программу. За последний год в нашей работе с Ираном в рамках проекта "Арак" достигнут важный прогресс", - говорится в заявлении.

Согласно СВПД, заключенному в 2015 году Ираном с постоянной пятеркой Совета Безопасности (СБ) ООН и Германией, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разобрали ядро этого реактора.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что Тегеран возобновит работы по обогащению урана и намеревается приостановить модернизацию реактора в Араке, поскольку участники СВПД не выполняют свои обязательства перед Ираном. Предполагается, что Иран вернется к первоначальному плану по модернизации атомного реактора в Араке, принятому до подписания СВПД и потенциально позволяющему производить оружейный плутоний.