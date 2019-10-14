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Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

"Закон и справедливость" получила 43,59% голосов

ВАРШАВА, 14 октября. /ТАСС/. Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента). Об этом свидетельствуют окончательные официальные итоги подсчета голосов, которые представила в понедельник на пресс-конференции Государственная избирательная комиссия (ГИК).

По словам председателя ГИК Веслава Козелевича, ЗиС получила 43,59% голосов. За команду Качиньского проголосовали 8,051 млн человек.

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Польша
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