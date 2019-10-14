Эрдоган рассказал Макрону о целях операции "Источник мира" в Сирии

АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Президенты Турции и Франции Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон провели в понедельник телефонные переговоры. Об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии турецкого лидера.

"В ходе переговоров президент Эрдоган объяснил господину Макрону цели операции "Источник мира". Он также обратил внимание на угрозы, которые исходят от террористов из "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ), Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" для безопасности Турции и территориальной целостности Сирии. Было также сказано о том, что антитеррористическая операция Турции в Сирии обеспечит мир и стабильность в регионе", - отмечается в коммюнике.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.