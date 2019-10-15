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Военная операция Турции на севере Сирии

NYT: Вашингтон рассматривал возможность вывоза ядерного оружия с базы в Турции

Как отмечает издание, по мнению американской стороны, оставлять ядерное оружие на базе опасно

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Администрация США рассматривала возможность вывоза ядерных вооружений с базы Инджирлик в Турции в связи с проведением Анкарой военной операции в Сирии. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

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По словам источников издания, в минувшие выходные "сотрудники Госдепартамента и Минэнерго США без лишнего шума рассматривали планы о вывозе примерно 50 единиц тактического ядерного оружия, давно хранившегося под контролем Соединенных Штатов на базе Инджирлик". По мнению одного из источников, переброска указанных вооружений с базы "фактически будет означать конец союза между Турцией и США". Как констатируется в публикации, по мнению американской стороны, оставлять ядерное оружие на базе опасно.

Издание заостряет внимание на том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган около месяца назад в выступлении перед сторонниками выражал недовольство в связи с отсутствием у Анкары ядерного оружия.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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