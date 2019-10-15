Евросоюзу понадобится новый саммит по Brexit при отсутствии сделки к вечеру вторника

ЛЮКСЕМБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Евросоюз должен будет созвать экстренный саммит по выходу Великобритании из состава сообщества после плановой встречи лидеров ЕС 17 и 18 октября, если главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье до конца вторника не получит сделку от Лондона. Об этом заявил журналистам глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн на полях заседания Совета ЕС по общим делам.

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"Есть некоторый оптимизм, он [Барнье] пытается достичь сделки сегодня вечером. В противном случае нам скорее всего понадобится еще один саммит до конца этого месяца", - сказал Ассельборн.

Как сообщают журналистам европейские источники, на данный момент предложения Лондона все еще не устраивают Брюссель.