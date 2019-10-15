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Эрдоган заявил, что Турция не обеспокоена угрозами санкций и продолжит операцию в Сирии

Президент Турции не считает вход сирийской правительственной армии в город Манбидж "слишком негативным событием"

АНКАРА, 15 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не обеспокоена угрозами санкций и намерена продолжить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии. Об этом турецкий лидер сообщил во вторник журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из поездки в Азербайджан.

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"Наша цель ясна, и мы не беспокоимся насчет ввода каких-либо санкций. "Силы народной самообороны" очень быстро утрачивают свои позиции. Наша задача - вытеснить террористов на расстояние в 32 км от нашей границы [вглубь Сирии]", - приводит слова президента телеканал ТRТ.

Эрдоган не считает вход сирийской правительственной армии в город Манбидж "слишком негативным событием". 

"Я не считаю слишком плохим событием вход войск режима [президента Сирии Башара Асада] в Манбидж. Почему? Потому что это в конце концов их территория", - приводит слова президента газета Hürriyet.

Теги
СирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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