Эрдоган заявил, что Турция не обеспокоена угрозами санкций и продолжит операцию в Сирии

АНКАРА, 15 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не обеспокоена угрозами санкций и намерена продолжить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии. Об этом турецкий лидер сообщил во вторник журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из поездки в Азербайджан.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Наша цель ясна, и мы не беспокоимся насчет ввода каких-либо санкций. "Силы народной самообороны" очень быстро утрачивают свои позиции. Наша задача - вытеснить террористов на расстояние в 32 км от нашей границы [вглубь Сирии]", - приводит слова президента телеканал ТRТ.

Эрдоган не считает вход сирийской правительственной армии в город Манбидж "слишком негативным событием".

"Я не считаю слишком плохим событием вход войск режима [президента Сирии Башара Асада] в Манбидж. Почему? Потому что это в конце концов их территория", - приводит слова президента газета Hürriyet.