Семьи жертв крушения Boeing 737 в Эфиопии готовят иск к американским авиакомпаниям

ТАСС, 17 октября. Адвокаты, представляющие семьи погибших в результате крушения самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии в марте текущего года, собираются подать в суд на две крупные американские авиакомпании. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Адвокаты заявили агентству, что в ближайшие дни повестки в суд буду направлены двум крупнейшим американским авиаперевозчикам Southwest Airlines и American Airlines.