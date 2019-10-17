Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing 737 в Эфиопии

Семьи жертв крушения Boeing 737 в Эфиопии готовят иск к американским авиакомпаниям

Повестки в суд буду направлены крупнейшим американским авиаперевозчикам Southwest Airlines и American Airlines

ТАСС, 17 октября. Адвокаты, представляющие семьи погибших в результате крушения самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии в марте текущего года, собираются подать в суд на две крупные американские авиакомпании. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Адвокаты заявили агентству, что в ближайшие дни повестки в суд буду направлены двум крупнейшим американским авиаперевозчикам Southwest Airlines и American Airlines.

На эту тему
Две катастрофы за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

По данным агентства, юристы намерены запросить у авиакомпаний документацию, касающуюся системы улучшения характеристик маневрирования (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS), которая, как считается, стала главной причиной крушений самолетов модели 737 MAX в Эфиопии и в Яванском море. Кроме того, адвокаты хотят получить сведения о том, что компания Boeing сообщала своим клиентам в ответ на запросы, касающиеся обучения персонала, сертификации самолетов, а также обмена информацией между компанией и двумя американскими авиаперевозчиками после катастрофы в Яванском море в октябре 2018 года и до крушения самолета в Эфиопии в марте 2019 года.

American Airlines и Southwest Airlines до сих пор не прокомментировали намерение адвокатов.

 

Теги
ЭфиопияРасследование крушения Boeing 737 в Эфиопии
Реклама на ТАСС
"Оппозиционная платформа" обвинила Зеленского в уничтожении свободы слова на Украине
Представители партии указали на политику "двойных стандартов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС