Сенат не смог преодолеть вето Трампа на резолюцию об отмене ЧП на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Сенат США в четверг не смог обойти вето президента Дональда Трампа на резолюцию Конгресса об отмене режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. По данным газеты The Hill , законодатели не смогли набрать необходимых двух третей от 100 голосов: из 89 голосовавших за преодоление вето выступили 53 сенатора, против - 36.

Трамп 15 октября отклонил резолюцию Конгресса. "Ситуация на южной границе остается чрезвычайной, наши вооруженные силы по-прежнему необходимы для ее разрешения", - отметил президент.

Глава Белого дома подписал 15 февраля декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Это позволит американской администрации, в частности, аккумулировать около $8 млрд на возведение или ремонт ограждений на нескольких участках границы с Мексикой. В Вашингтоне полагают, что это поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков. Ранее Трамп добивался включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет с демократами в Конгрессе 22 декабря 2018 года возник бюджетный кризис, сопровождавшийся приостановкой работы федерального правительства, она длилась рекордные 35 дней.

Весной обе палаты Конгресса уже голосовали за отмену режима ЧП на южной границе, однако Трамп также наложил на соответствующую резолюцию вето.