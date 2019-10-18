Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

Макрон: лидеры Франции, ФРГ и Британии хотят встретиться с Эрдоганом в Лондоне

Необходимо восстановить "согласованность по вопросу того, чем является и чем должен являться НАТО", отметил президент Франции

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Лидеры Франции, ФРГ, Великобритании и Турции могут встретиться в ближайшие недели в Лондоне. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Мы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном решили, что могли бы встретиться в ближайшие недели с президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, возможно в Лондоне", - сказал французский лидер. Он указал, в частности, на необходимость "восстановить согласованность по вопросу того, чем является и чем должен являться НАТО", членом которого является Турция.

Макрон напомнил, что участники саммита "приняли общую позицию, осудив наступление на северо-востоке Сирии, и введя запрет на поставки оружия Турции". Президент Франции также напомнил, что в ходе саммита участники подтвердили солидарность в отношении Кипра и соблюдению границ его экономической зоны. "Мы четко осудили провокации, повторявшиеся со стороны Турции", - добавил он.

Теги
Меркель, АнгелаКипрСирияТурцияГерманияВеликобританияФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипДжонсон, БорисМакрон, ЭмманюэльВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Эрдоган заявил, что РФ не наносила авиаудары по террористам в Идлибе с 31 августа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС