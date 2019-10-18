Макрон: лидеры Франции, ФРГ и Британии хотят встретиться с Эрдоганом в Лондоне

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Лидеры Франции, ФРГ, Великобритании и Турции могут встретиться в ближайшие недели в Лондоне. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Мы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном решили, что могли бы встретиться в ближайшие недели с президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, возможно в Лондоне", - сказал французский лидер. Он указал, в частности, на необходимость "восстановить согласованность по вопросу того, чем является и чем должен являться НАТО", членом которого является Турция.

Макрон напомнил, что участники саммита "приняли общую позицию, осудив наступление на северо-востоке Сирии, и введя запрет на поставки оружия Турции". Президент Франции также напомнил, что в ходе саммита участники подтвердили солидарность в отношении Кипра и соблюдению границ его экономической зоны. "Мы четко осудили провокации, повторявшиеся со стороны Турции", - добавил он.