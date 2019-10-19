Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Приговор организаторам референдума в Каталонии

El Pais: число пострадавших в ходе акций протеста в Каталонии превысило 180

По данным издания, 152 человека получили травмы в Барселоне.
Описание
© Антон Долгунов/ТАСС

БАРСЕЛОНА, 19 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 182 человека пострадали в пятницу в Каталонии во время различных акций протеста сторонников независимости региона. Об этом сообщила газета El Pais.

На эту тему
Всеобщая забастовка в Каталонии. Объясняем, чем ее жителей возмущают испанские власти

По ее информации, большинство пострадавших - 152 - получили травмы в Барселоне.

В Каталонии в пятницу началась всеобщая забастовка. В разных городах региона прошли многочисленные митинги, однако крупнейшие манифестации состоялись в столице автономии. Акция у управления полиции в центре Барселоны переросла в столкновения между стражами порядка и манифестантами. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, кроме того, впервые во время митингов были задействованы водометы.

По предварительным данным, в ходе акций были задержаны не менее 52 человек.

С понедельника в Каталонии проходят демонстрации, которые заканчиваются беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
Реклама на ТАСС
Провозглашение независимости Каталонии
Всеобщая забастовка в Каталонии. Объясняем, чем ее жителей возмущают испанские власти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС